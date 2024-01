Hobby-Gärtner verzweifelt: Immer wieder treiben Vandalen in Leipziger Gemeinschaftsgarten ihr Unheil

Am 1. Dezember 2023 hatte die Wirrwuchs-Crew in ihrem Gartenhäuschen bereits großflächig verspritzten Ketchup, Desinfektionsmittel sowie aus den Verpackungen gerissene Lebensmittel vorgefunden - und die Polizei eingeschaltet. Diese ermittelt gegen Unbekannt.

So sei nahe der gegenüberliegenden Schule ein Stromkasten gesprengt worden. "Wir wissen nicht, wer das hier bei uns gewesen sein könnte", gibt sich die engagierte Frau ratlos.

Draußen stieß die Crew dazu noch auf umgeworfene Holzregale und Paletten. "Silvester wurde hier in der Gegend insgesamt viel zerstört", schildert Caroline.

Als nämlich Caroline am Neujahrstag den 1340 Quadratmeter großen Gemeinschaftsgarten mit Teammitgliedern betrat, bot sich ihnen ähnlich wie zuvor schon am 1. Dezember 2023 erneut eine Schneise der Verwüstung: Die Scheibe der Laubentür war eingeschlagen, im Innern der Holzhütte lagen wild durcheinander geworfen Möbel und eingelagerte Gegenstände.

"Es ist wirklich schade, wie ein Projekt, das vielen Menschen viel bedeutet, so mit Füßen getreten wird", bedauert Projektleiterin Caroline Jonigkeit (38) vor Ort im TAG24-Gespräch. Das neue Jahr beginne, wie das alte geendet habe, fügt sie erschüttert hinzu.

Jung und Alt treffen sich in ihrer Freizeit im Gemeinschaftsgarten. Der soll bald von einer Überwachungsanlage beschützt werden. © Anke Brod

Kurz vor einem Besuch der Leipziger Jugend- und Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (47, Bündnis 90/Die Grünen) des Mitmach-Wirrwuchsgartens im Januar war im Übrigen draußen auch schon die hölzerne Sommerküche mutwillig umgestürzt worden – zum zweiten Mal in dem noch jungen Jahr ...



Die Projektbeteiligten wollen sich bei alledem nun aber keineswegs unterkriegen lassen!

Sie appellieren weiterhin an ihre unmittelbare Nachbarschaft, die Augen offenzuhalten, betont Jonigkeit. Auf dem Gelände selbst werde darüber hinaus zeitnah eine effektive Überwachungsanlage installiert.

Den Mitmach-Wirrwuchsgarten am Schlehenweg 29 in Paunsdorf gibt es seit 2019. Zwischen Wohnviertel, Grundschule und Kleingartenverein dürfen Menschen aller Couleur und jeden Alters in ihm gemeinschaftlich gärtnern, werkeln oder bei Kaffee und Kuchen miteinander plaudern: Die vom Verein Querbeet e.V. betriebene Anlage ist für alle da.

Neben Koch- oder Strickkursen können speziell Frauen und Mädchen vor Ort aber auch das Werkeln erlernen. Es laufen zudem regelmäßig Ferienprogramme oder Bildungsangebote.

Die Winteröffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von jeweils 13 bis 15 Uhr - und immer dann, wenn das Tor geöffnet ist! Mehr Infos findet Ihr >>>hier.