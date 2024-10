Hooligan-Gewalt eskaliert in Leipziger Innenstadt: Jugendliche verbarrikadieren sich in Lokal

Leipzig - Die Gewaltbereitschaft innerhalb der Leipziger Hooliganszenen scheint sich immer mehr zuzuspitzen. Das wurde am Samstagabend bei einem brutalen Angriff in der Innenstadt klar.

Normalerweise beschränken sich die Auseinandersetzungen zwischen Lok- und Chemie-Fans auf die jeweiligen Bezirke der Vereine. Am Samstag änderte sich das. © privat

Dass es zwischen den Lagern der verfeindeten Vereine Chemie und Lok Leipzig in und in der Nähe der Stadien an Spieltagen oft kracht, ist kein Geheimnis.

Aber dass gewaltbereite Lok-Fans am Abend vor dem Derby durch die Innenstadt ziehen, um dort gezielt Stress mit gegnerischen Anhängern zu suchen, stelle nach Einschätzung der Polizei eine gänzlich "neue Qualität" dar.

Demnach saßen drei Teenager im Alter von 17 und 18 Jahren am Samstag gegen 22 Uhr vor einem Lokal in der Kleinen Fleischergasse, als sie von einer unbekannten Gruppe in ein Gespräch verwickelt wurden.

Hierbei sollen die fremden Männer versucht haben, durch vorgeschobene Fragen - sie erkundigten sich nach dem Aufenthaltsort von "Lok-Faschos" - die Fan-Zugehörigkeit des Trios herauszukitzeln.

Als einer der Jugendlichen in die Falle tappte und sich schließlich als "Leutzscher" (Stadtteil von Chemie Leipzig) zu erkennen gab, ging dann alles ganz schnell: Die Unbekannten entpuppten sich als Lok-Hools und versetzten dem 17-Jährigen einen Schlag.