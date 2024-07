Im Wert von mehr als 20.000 Euro: Diebe brechen in Einfamilienhaus und klauen Auto, Geld und Schlüssel

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Meusdorf brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in ein Einfamilienhaus ein.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, belaufe sich der Stehlschaden auf insgesamt mehr als 20.000 Euro. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

Zwischen 1 Uhr nachts und 8.30 Uhr am Morgen verschafften sich die Täter in der Nacht auf Donnerstag auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße Am Geleinholz in Meusdorf.

"Anschließend entwendeten die unbekannten Tatverdächtigen Bargeld und Schlüssel, unter denen sich auch der Originalschlüssel für einen Ford Ranger befand", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Nachdem sie alles beisammen hatten, machten sich die Diebe mit dem silbernen Ford (Kennteichen: L-OK), der in der Nähe des Hauses parkte, aus dem Staub.