Junge Frau in Leipzig auf dem Weg zur Arbeit an Bushaltestelle überfallen

Leipzig - Eine Frau ist am frühen Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit an einer Bushaltestelle im Leipziger Stadtteil Großzschocher überfallen worden.

An der Haltestelle Kleinzschocher/Kötzschauer Straße auf der Dieskaustraße wurde am frühen Dienstagmorgen eine 20-Jährige überfallen. © Christian Grube

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wartete die 20-Jährige in der Dieskaustraße an der Haltestelle Kleinzschocher Kötzschauer Straße gerade auf den Bus, als sich ihr gegen 4.55 Uhr auf einmal ein Unbekannter näherte.

Der Mann holte demnach einen "spitzen Gegenstand" aus seiner Jackentasche und forderte Wertsachen und Portemonnaie der jungen Frau.

"Dabei drohte er, ihr etwas anzutun, wenn sie seiner Forderung nicht nachkomme", hieß es weiter.

Mit der Geldbörse seines Opfers als Beute sei der Unbekannte schließlich über der Dieskaustraße in Richtung Kleinzschocher gelaufen.

Verletzt worden sei die 20-Jährige nicht. Der geschätzte Schaden liege im niedrigen dreistelligen Bereich.