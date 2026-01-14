Kiloweise Babynahrung und Kosmetika geklaut: 41-Jähriger geht Polizei ins Netz

Die Polizei konnte einen Ladendieb (41) schnappen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter hielt sich der 41-jährige Georgier gegen 9.30 Uhr in einem Geschäft in der Delitzscher Straße auf, wo er immer wieder Waren in eine Tüte steckte und schließlich ohne zu bezahlen wieder gehen wollte.

Glücklicherweise war der Ladendetektiv aufmerksam, sodass er den Mann kurz hinter den Kassen stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte.

Als die Beamten dann das Auto des 41-Jährigen durchsuchten, war die Überraschung groß: Darin befand sich nämlich bereits allerlei Diebesgut, vor allem Babynahrung und Kosmetika, aus einem anderen Geschäft. Insgesamt betrug der Warenwert rund 300 Euro.

"Zuvor versuchte der Mann seine Identität zu verbergen, indem er den Beamten ein Ausweis vorzeigte, der für eine andere Person ausgestellt wurde", so der Sprecher. "Nachdem die Identität des Mannes klar war, wurde zudem bekannt, dass sich der Mann unerlaubt in Deutschland aufhält."