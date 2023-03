Immer mehr Kinder und Teenager als Täter: Leipzig bleibt Sachsens Kriminalitäts-Hochburg

Es gibt aber auch positive Entwicklungen zu beobachten: So stieg die Aufklärungsquote der Polizei um 0,7 Prozent auf 52 Prozent. "Wir haben damit einen Höchststand, gemessen an den vergangenen zehn Jahren, erreicht", freut sich Polizeipräsident René Demmler und begründete diesen erfreulichen Trend vor allem mit der "guten und intelligenten Ermittlungsarbeit" und den damit verbundenen Auswertungen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 30.515 Tatverdächtige zu 47.718 aufgeklärten Fällen ermittelt.

Besonders hervorgehoben wird in der Statistik außerdem der Anstieg von "spezifischen polizeilichen Einsätzen" um ganze 47 Prozent, größtenteils ausgelöst durch die insgesamt 1780 Demonstrationen und Aufzüge in 2022.

Vor allem die vielen Demonstrationen in Leipzig und dem Umland sorgten für vermehrte Einsätze der Polizeidirektion. © Sebastian Willnow/dpa

Sogenannte Straftaten gegen die persönliche Freiheit, also Raub, Körperverletzung oder Bedrohung, waren 2022 in Leipzig im Aufschwung: So geht aus der Statistik beispielsweise hervor, dass jede zwölfte Straftat eine Körperverletzung war. Insgesamt wurden 6923 Fälle registriert, das sind knapp 1200 mehr als noch im Vorjahr.

Auch die Sexualdelikte, vor allem rund um Kinderpornografie, nahmen 2022 zu und stiegen auf 488 Fälle. Dieser Negativtrend könne laut Demmler aber vor allem mit der immer weiter voranschreitenden technischen Entwicklung und des besseren weltweiten Austausches der Ermittlungsbehörden erklärt werden: Es werden also einfach mehr Fälle bekannt als noch in den Vorjahren, weshalb auch in mehr Fällen ermittelt wird, die dann wiederum in die Statistik einfließen.

Während es 2022 insgesamt 35 mehr (angezeigte) Vergewaltigungen im Gebiet gab, ging auf der anderen Seite der sexuelle Missbrauch von Kindern um 15 Fälle zurück.

Verglichen mit dem Vorjahr gab es 2022 zwar weniger Diebstahlskriminalität, vor allem aber die Stadt Leipzig bleibt in Sachsen weiterhin Negativ-Spitzenreiter - insbesondere aufgrund der vielen Eigentumsdelikte.

Zumindest Fahrradbesitzerinnen und -besitzer können aber zumindest ein wenig aufatmen: 2022 wurden rund 2000 Fahrräder weniger gestohlen als noch 2021.