Juwelier-Diebstahl in Sachsens größtem Shopping-Center: So sollen die Täter aussehen

Leipzig - Übers Dach und somit in aufwendiger Weise wurde vor zwei Wochen ein Juwelier im Leipziger Paunsdorf Center heimgesucht und ein Stehlschaden von etwa 100.000 Euro angerichtet. Über die Täter gibt es zumindest ein paar neue Erkenntnisse.

Die Kripo ist sich sicher, dass die Diebe den Laden in dem riesigen Shopping-Center - übrigens nur 400 Meter von einer Polizeistation entfernt - vorher ausspionierten.

Rückblick: In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni verschafften sich die Gangster über das Dach von Sachsens größtem Einkaufszentrum Zutritt zu einer Zwischendecke und gelangten so nach dem Entfernen der Deckenstrahler-Elemente letztlich ins Innere des Juweliergeschäfts Vögele.

Im Paunsdorf Center, Sachsens größtem Einkaufszentrum, schlugen die Ganoven zu. © Anke Brod

Bislang hat die Polizei zwar keinerlei Hinweise zu möglichen Tätern erhalten. "Nur eines dürfte relativ klar sein: Es muss sich um eine schmale und kleine Person oder Personen gehandelt haben", sagte Josephin Heilmann in der "Kripo live"-Folge des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) am Sonntagabend.

Beamte nahmen im Laden DNA-Spuren, deren Auswertung gegenwärtig noch läuft. Die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls laufen.

Die Polizei will insbesondere wissen, wem in der Nacht zum 5. Juni ein möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung stehendes Fahrzeug im Bereich des Paunsdorf Centers aufgefallen ist oder wer sich auffällig verhaltende Personen im Innen- und Außenbereich des P.C. gesehen hat und diese sogar beschreiben kann.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig oder unter Tel. 0341/ 9664 6666.