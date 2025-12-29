Ladendieb am Hauptbahnhof entpuppt sich als gesuchter Straftäter

Leipzig - Die Beamten der Bundespolizei in Leipzig entdeckten am Sonntagabend am Hauptbahnhof zufällig einen gesuchten Straftäter.

Geschäfte am Hauptbahnhof haben teilweise auch sonntags geöffnet. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Der Mann hatte versucht, Waren im Wert von rund 450 Euro aus einer Drogerie zu stehlen, teilte eine Sprecherin mit.

Der Diebstahl gelang nicht und die Beamten nahmen den 36-Jährigen mit auf die Wache. Dabei entdeckten sie sein offenes Strafregister.

Der russische Mann hatte eine verfälschte Anlaufbescheinigung und er hielt sich unerlaubt in Deutschland auf. Außerdem wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl nach ihm gesucht.

Zusätzlich entdecken Einsatzkräfte bei dem 36-Jährigen eine kleine Tüte mit weißer, pulvriger Substanz.