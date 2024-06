Leichenfund in Container: Warum musste der Obdachlose (†43) sterben?

In diesem Container wurde die Leiche gefunden. © EHL Media/Björn Stach

Laut Staatsanwältin Vanessa Fink sitzt der Anfang Mai festgenommene Tatverdächtige - ein 24-jähriger Mann aus der Ukraine - noch immer in Untersuchungshaft.

"Er hat sich bisher zu dem im Raum stehenden Tatvorwurf noch nicht geäußert. Er ist tatsächlich, ebenso wie der Geschädigte, ohne festen Wohnsitz gewesen", so Fink.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an - im Fokus der Ermittler steht unter anderem die Frage, ob der 24-Jährige und sein späteres Opfer sich gekannt haben und was konkret der Grund war, warum der 43-Jährige sterben musste.

Zu diesem Zwecke wurden bereits mehrere Zeugen vernommen. Fest steht, dass der ältere Obdachlose Opfer eines Gewaltverbrechens wurde und der dringende Tatverdacht des Totschlags besteht.

Die Leiche des Toten wurde am 23. April in einem vermüllten Baucontainer an der Sachsenseite des Leipziger Hauptbahnhofs entdeckt.