19-Jährige in Grünauer Platte verfolgt und ausgeraubt

Leipzig - Eine junge Frau ist in der Nacht zu Donnerstag im Leipziger Ortsteil Grünau-Ost von einem Mann in ein Wohnhaus verfolgt worden.

In Leipzig-Grünau hat ein junger Mann eine 19-Jährige überfallen. (Symbolbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 0.10 Uhr im Rosenweg zu der Tat. Der unbekannte junge Mann soll der 19-Jährigen im Gebäude gewaltsam die Handtasche entrissen und an sich genommen haben, anschließend flüchtete er in Richtung Am Übergang/S-Bahn-Haltestelle Grünauer Allee.

Das durch die Tathandlung verletzte Opfer wurde ambulant medizinisch behandelt.

"Der Stehlschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine niedrige vierstellige Summe", sagte Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Die Kriminalpolizei habe Spuren gesichert und ermittle in dem Fall nun wegen Raubes.

Der Unbekannte wurde wie folgt

beschrieben

: