Leipzig: 35-Jähriger mit Crystal, gestohlenem Bike und falschem Ausweis erwischt

Leipzig - Der Leipziger Polizei ging in der Nacht auf Freitag ein zugedröhnter Motorradfahrer ins Netz.

Die Polizei schnappte einen Mann, der einiges auf dem Kerbholz hatte. (Symbolbild) © 123rf/lukassek

Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke wurden die Streifenbeamten stutzig, als sie gegen 2.30 Uhr auf der Jahnalle einen Biker kontrollierten und dieser ihnen den Führerschein eines 44-jährigen Mannes zeigte - bei dem es sich offensichtlich nicht um ihn selbst handelte.

Und tatsächlich: Nach einem kurzen Fingerabdruck-Vergleich zeigte sich, dass der Fahrer in Wirklichkeit 35 Jahre alt war und nichts mit dem Mann auf dem Foto zu tun hatte.

Zudem stellte sich heraus, dass das an der Kawasaki angebrachte Kennzeichen eigentlich an eine Honda gehörte. Das Motorrad war also vermutlich gestohlen worden.

Doch damit nicht genug: Nachdem ein Drogenschnelltest positiv ausfiel, stießen die Polizisten in den Taschen des Tatverdächtigen auf ein Cliptütchen mit Crystal.