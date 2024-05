Wahlplakate in Leipzig angezündet: Feuer greift auf Auto über

Leipzig - Schon wieder sind in der Nacht zu Sonntag Wahlplakate in Leipzig zerstört worden - dieses Mal durch Feuer. Dabei haben sich die Brände sogar ausgebreitet.

In Leipzig wurden am Wochenende wieder Wahlplakate zerstört. (Symbolfoto) © Christian Grube

Wie die Polizei am Montag mitteilte, zündeten Unbekannte zwischen 4.45 und 4.55 Uhr in der Arthur-Nagel-Straße im Stadtteil Großzschocher drei Plakate verschiedener Parteien an.

"Das Feuer griff anschließend auf einen parkenden Audi über, setzte diesen in Brand und zerstörte dessen Frontpartie", hieß es weiter.

Auch ein abgestellter VW Polo sei leicht durch das Feuer beschädigt worden.

Ein weiteres Wahlplakat sei um 5.35 Uhr in der Gärtnerstraße in Grünau-Ost von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Wie genau, sei derzeit noch unklar.

"Weiterhin wurden im Umfeld ein Altkleidercontainer und eine Mülltonne entzündet", so die Polizei.