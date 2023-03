Angebliche Gartenarbeiter wollen Senior Zehntausende Euro abknöpfen

Leipzig - Garten-Arbeiter versuchten am Montag einen 72-jährigen Leipziger übers Ohr zu hauen.

Gegen angebliche Gartenarbeiter wird nun wegen Wuchers ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/irina3432

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, entdeckte der Senior die Annonce einer Gartenbaufirma in der Zeitung und kontaktierte das Unternehmen daraufhin telefonisch, um einen Termin zu vereinbaren.

Noch am Montagmittag erschienen dann mehrere Männer zur Durchführung der angeforderten Arbeiten in der Gontscharowstraße und begannen sich am Gartenhaus zu schaffen zu machen - jedoch ohne einen Kostenvoranschlag zu präsentieren.

Am Vormittag folgte dann die Überraschung: Nach Beendigung der Arbeiten forderte der angebliche Chef der Firma die Zahlung von Bargeld im fünfstelligen Bereich.

Der 72-Jährige ließ sich nicht darauf ein und verlangte stattdessen sowohl eine Rechnung als auch die Beseitigung von mehreren Schäden, die von den Arbeitern hinterlassen worden waren.

"Der Unbekannte beleidigte den Senioren daraufhin, verließ das Grundstück und fuhr mit einem silberfarbenen Mercedes davon", so die Sprecherin.