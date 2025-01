05.01.2025 10:09 658 Leipzig: Einbrecher dringen in drei Geschäfte ein, doch an einer Sache scheitern sie

Gleich drei Geschäfte auf dem Großen Marktweg in Burghausen-Rückmarsdorf in Leipzig sind am Wochenende das Ziel von Einbrechern geworden!

Von Eric Mittmann

Leipzig - Gleich drei Geschäfte auf dem Großen Marktweg in Burghausen-Rückmarsdorf sind am Wochenende das Ziel von Einbrechern geworden! Die Täter hatten sich Zugang zu den Läden verschafft, indem sie die Fensterscheiben zerstörten. (Symbolbild) © heiko119/123rf Die Übeltäter hatten den Leipziger Stadtteil laut Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 18.15 Uhr, und Samstag, 6.20 Uhr, heimgesucht und sich Zugang zu den Läden verschafft, indem sie die Fensterscheiben zerstörten. Anschließend durchsuchten sie die Räume. In einem der Geschäfte versuchten sie sogar, den dortigen Tresor zu öffnen. Dabei blieben sie jedoch erfolglos. Leipzigs Kriminalpolizei hat bereits Ermittlungen wegen drei besonders schweren Fällen des Diebstahls aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Dabei würden auch Zusammenhänge zwischen den Taten aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geprüft. Den Ermittlern zufolge entstand bei den Taten erheblicher Sachschaden. Jedoch konnten weder dieser noch der Stehlschaden bisher beziffert werden.

Titelfoto: heiko119/123rf