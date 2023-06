Polizeieinsatz an den Höfen am Brühl: Erst wird ihr Auto zum Ziel, dann die Beamten selbst

Leipzig - Angriff auf Polizeibeamte im Einkaufszentrum Höfe am Brühl im Leipziger Zentrum!

Nachdem vor der Postfiliale am Brühl ein Streifenwagen beschädigt wurde, wurden im Einkaufszentrum sogar Beamte angegriffen. © Nico Zeißler

Laut einer Mitteilung der Behörde waren die Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr am Dienstagabend gerade in dem Center, als sie von einer Zeugin über einen Vorfall in der Straße Brühl informiert wurden.

Vor der Postfiliale soll eine unbekannte Person gegen den dort abgestellten Streifenwagen, einen VW Passat, der Polizisten getreten haben, wodurch der rechte Außenspiegel beschädigt wurde.

Sofort machten sie sich auf die Suche nach dem Täter, doch währenddessen seien sie im Innenbereich des Einkaufszentrums von der oberen Etage herab mit einer Plastikflasche beworfen worden. Glücklicherweise habe diese die Beamten verfehlt.

Schnell konnten die Polizisten einen jungen Mann als Tatverdächtigen für den Flaschenwurf fassen. Bei ihm soll es sich um einen 17 Jahre alten Russen handeln.

"Ein Zusammenhang zwischen der Gruppe um diesen Tatverdächtigen und der Sachbeschädigung am Streifenwagen konnte bislang nicht hergestellt werden", hieß es vonseiten der Behörde weiter.