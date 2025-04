Polizeieinsatz mitten in der Nacht: Beamte durchsuchen Wohnung in Gohlis

Leipzig - Die Polizei rückte mitten in der Nacht im Leipziger Norden an. Dort vermutete sie Beweismittel, nachdem es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen war.

Der Einsatz fand in der Nacht auf Mittwoch in der Witzlebenstraße statt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Vorfall geschah bereits am Dienstagabend, erklärte Polizeisprecherin Sandra Freitag auf Anfrage von TAG24 am Donnerstag.

Vier Männer waren demnach in einer Wohnung in der Stuttgarter Allee im Stadtteil Grünau in Streit geraten.

Beamte fanden im Anschluss heraus, dass einem Beteiligten (29) "mutmaßlich unter Androhung von Gewalt verschiedene Gegenstände sowie Bargeld geraubt wurden". Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft weitere Maßnahmen an.

So wurde die Wohnung eines 42-jährigen Verdächtigen in der Witzlebenstraße in Gohlis-Nord noch in der darauffolgenden Nacht durchsucht, in der Hoffnung, Beweismittel zu finden.