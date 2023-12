Leipziger Taxifahrer geschlagen und Portemonnaie geklaut: Täter flüchtet

Leipzig - Ein 28-jähriger Taxifahrer sollte seinen Fahrgast in der Nacht von Freitag auf Samstag nach Grünau fahren. Doch anstatt zu bezahlen, schlug dieser den Fahrer und klaute dessen Portemonnaie.

Der Taxifahrer (28) wurde leicht verletzt und brauchte keine ärztliche Behandlung. (Symbolbild) © dpa/Daniel Karmann

Der Taxifahrer stand nachts gegen 3.15 Uhr am Bahnhof in Delitzsch, als sein Fahrgast einstieg und wünschte, in den Leipziger Stadtteil Grünau gefahren zu werden, berichtet die Polizeidirektion Leipzig.

Dort angekommen, leitete der Täter den 28-jährigen Fahrer in die Garskestraße.

Vorerst schien alles normal zu verlaufen. Der Gast sagte, er habe sein Ziel erreicht, und gab an, nun bezahlen zu wollen.

Als der Taxifahrer seinen Geldbeutel herausholte, schlug der Täter den Mann jedoch, schnappte sich sein Portemonnaie und flüchtete.

"Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen, welche keiner ärztlichen Behandlung bedurften", berichtete Polizeisprecherin Susanne Lübcke.