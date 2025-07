11.07.2025 14:09 743 Mann randaliert im Hauptbahnhof: Was die Polizei bei ihm findet, ist schockierend

Was hatte er denn nur vor? Ein Mann randalierte am Donnerstagabend im Leipziger Hauptbahnhof und machte so die Polizei auf sich aufmerksam. Zum Glück.

Von Juliane Bonkowski

Denn der 39-Jährige hatte einige unerlaubte Gegenstände bei sich und noch viel mehr in seiner Wohnung, wie die Beamten schließlich feststellten. Laut Bundespolizeisprecher Jens Damrau hatte der Deutsche zuvor in einem Geschäft in den Promenaden am Hauptbahnhof gewütet. Als die alarmieren Einsatzkräfte seinen Rucksack durchsuchten, fanden sie "neben erlaubnisfreier Munition unter anderem auch einen Teleskopschlagstock und eine Kampfaxt". Der Mann wurde festgenommen und auf die Wache gebracht, wo er zugab, noch mehr Waffen zu Hause zu haben. In seiner Wohnung staunten die Polizisten nicht schlecht: Neben Munition, Äxten und diverser erlaubnispflichtiger Pyrotechnik förderten sie auch verbotene Messer, Kampfäxte und Macheten zutage. Alles zusammen wurde beschlagnahmt. Der Mann sieht sich jetzt mit einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz konfrontiert.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa