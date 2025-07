09.07.2025 16:05 Zwei Einbrüche innerhalb weniger Wochen: Täter haben es auf Cossi-Restaurant abgesehen

In der Nacht auf Dienstag machten sich Unbekannte in einem Restaurant direkt am Cospudener See zu schaffen.

Von Annika Rank

Markkleeberg - In der Nacht auf Dienstag machten sich Unbekannte in einem Restaurant direkt am Cospudener See zu schaffen. Alles in Kürze Täter brechen in Cossi-Restaurant am Cospudener See ein

Einbruch erfolgte zwischen 23 Uhr und 7:30 Uhr

Bargeld und technische Geräte im Wert von über 1000 Euro gestohlen

Sachschaden kann noch nicht beziffert werden

Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke brachen die Täter im Zeitraum zwischen Montagabend um 23 Uhr und Dienstagmorgen um 7.30 Uhr in das Restaurant in der Hafenstraße ein. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht und neben Bargeld mehrere technische Geräte im Wert von mehr als 1000 Euro eingesackt hatten, machten sie sich aus dem Staub. "Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden", so die Sprecherin. Wie sich im Laufe der bisherigen Ermittlungen herausstellte, war dies nicht der erste Einbruch in das Lokal: Bereits Ende Juni hatten unbekannte Täter demnach einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete nun in beiden Fällen Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Titelfoto: Alexander Bischoff