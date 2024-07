Missbrauchsfall in sächsischer Kita: Erzieher entlassen, Polizei ermittelt

Markranstädt - Es muss für die Eltern der blanke Horror sein. Ein Kindergarten informiert die Eltern, dass es in ihrer Einrichtung zu Fällen von Kindeswohlgefährdung gekommen ist. So in einer Kindertagesstätte in Markranstädt. Dort soll im Frühjahr ein Erzieher Kinder sexuell missbraucht haben. Was bisher bekannt ist.