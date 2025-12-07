Mutige Mieter stoppen Einbrecherin, bis die Polizei eintrifft

Leipzig - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Leipzig-Lindenthal, doch für diese Langfinger ging der Versuch nach hinten los!

Für eine 33-jährige Einbrecherin aus Leipzig klickten am frühen Samstagmorgen die Handschellen, nachdem sie zusammen mit anderen auf frischer Tat ertappt wurde. Ihre Mittäter konnten fliehen. (Symbolbild) © stylephotographs/123RF

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Täter ausgerechnet in der Nacht zu Nikolaus zugeschlagen.

Gegen 2.55 Uhr am frühen Samstagmorgen verschafften sie sich Zugang zum Keller des Mehrfamilienhauses an der Karl-Winkler-Straße.

Was sie dabei nicht wussten: Durch den Einbruch wurde ein stiller Alarm in dem Gebäude ausgelöst.

Zwei Bewohner des Hauses begaben sich in den Keller, wo sie die Einbrecher auf frischer Tat ertappten. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge mehrere Personen vom Tatort flüchten konnten - allerdings nicht alle.

Eine 33-jährige Einbrecherin konnten die Hausbewohner bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei ihrer Überprüfung stieß die Polizei sowohl auf Betäubungsmittel als auch einen gefährlichen Gegenstand. Beides wurde sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und den notwendigen strafprozessualen Maßnahmen wurde die 33-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.