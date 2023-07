Nach Amok-Angst an Leipziger Schule: Polizei gibt Entwarnung

Leipzig - Großeinsatz der Polizei am Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium in Leipzig ! Wegen einer mutmaßlichen Amok-Drohung wurde das Schulgebäude evakuiert und die Umgebung großflächig abgesperrt.

"Es wird darum gebeten, den Bereich aufgrund einer Straßensperre zu umfahren. Wir bitten die betroffenen Eltern, Ruhe zu bewahren", teilte die Polizei weiterhin via Twitter mit.

Einsatzkräfte eilten vor Ort und prüften die Situation. Die Schüler im Inneren des Gebäudes wurden evakuiert, die Umgebung, wie beispielsweise der Parkplatz der REWE-Filiale an der Straße des 18. Oktobers, wurde weiträumig abgesperrt.

"Wir wurden über eine Notruf-App über eine mögliche Gefahrensituation im Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium in der Tarostraße informiert, das Schulgebäude und die Umgebung wurden weiträumig abgesperrt", so Sprecherin Therese Leverenz.

Wie TAG24 von der Polizei in Leipzig erfuhr, ging der Notruf gegen 10.30 Uhr bei der Behörde ein.

"Wir gehen wir nicht von einer Ernsthaftigkeit des Einsatzes aus", so Leverenz am Donnerstagvormittag. Bereits gegen 13 Uhr bestätigte sich diese Annahme: Nach eingehender Durchsuchung der Schule wurde der Einsatz als beendet erklärt. "Es konnten keine tatverdächtigen Personen festgestellt werden", so die Polizei.

Eltern konnten ihre Schulkinder von da an unter Angabe der Telefonnummer und des Namens des Kindes an einem Betreuungspunkt am Rewe-Markt abgeholt werden. Das Schulgebäude blieb bis auf Weiteres abgesperrt.

Von wem genau die Drohung ausging, bleibt zunächst unklar. TAG24-Informationen nach sollen sich zwei verdächtige Personen mit mutmaßlich scharfen Waffen auf dem Gelände befunden haben. Dies bestätigte sich vor Ort jedoch nicht.

Weitere Ermittlungen zum Vorfall laufen.