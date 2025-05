13.05.2025 14:57 Nach Diebestour in Connewitz: Teenager beleidigt Polizist und zeigt Hitlergruß

Am Montag haben drei Minderjährige in einem Supermarkt in Leipzig-Connewitz geklaut. Ein 15-Jähriger beleidigte später die Polizei und zeigte den Hitlergruß.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Am Montagmittag haben drei Teenager im Leipziger Stadtteil Connewitz der Polizei viel Arbeit beschert. Ein 15-Jähriger steht nun im Zentrum gleich dreier Ermittlungsverfahren. Einer der drei jugendlichen Ladendiebe beleidigte einen Polizisten fremdenfeindlich und zeigte den Hitlergruß. (Archivfoto) © xcitepress Zunächst wurde die Polizei gegen 12.35 Uhr zu einem Supermarkt gerufen, da die drei Jugendlichen auf ihrer Diebestour erwischt worden waren. Nach dem Eintreffen des Streifenwagens beleidigte ein 15-jähriger Langfinger einen der Polizisten mit fremdenfeindlichen Parolen und zeigte den verbotenen Hitlergruß. "Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen Diebstahls, Beleidigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt", erklärte Polizeisprecherin Sandra Freitag. "Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Jugendlichen in ihre Betreuungseinrichtung zurückgebracht", so Freitag weiter.

