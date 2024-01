Nach Schüssen in Leipziger Tram: Spezialeinheit schnappt dritten Tatverdächtigen

Leipzig - Nach den Schüssen am Montagmittag in einer Leipziger Straßenbahn hat die Polizei einen dritten Tatverdächtigen und die mutmaßliche Tatwaffe gefunden.

Nach den Schüssen in der Tramlinie 7 war es zu einem Großeinsatz am Leipziger Hauptbahnhof gekommen. © Silvio Bürger

Den Angaben der Leipziger Polizei nach hatte es bei einem 40-jährigen Deutschen auf einen richterlichen Beschluss hin eine Wohnungsdurchsuchung im Leipziger Osten gegeben.

Dort konnten Spezialkräfte der Polizei verschiedene verdächtige Gegenstände und die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Scharfe Schusswaffen wurden nicht gefunden.

Der 40-jährige Tatverdächtige wurde nach der Durchsuchung auf eine Polizeidienststelle gebracht, nach Ende der polizeilichen Maßnahmen allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt.

"Die Ermittlungen dauern an", teilte die Behörde mit.

Am Montag war es gegen 12 Uhr in einer Tram der Linie 7 in Fahrtrichtung Sommerfeld erst zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, dann fiel auch ein Schuss - mutmaßlich aus einer Gasdruck- oder einer Schreckschusswaffe.