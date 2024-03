30.03.2024 16:44 Vandalismus: "Lenes Tauscho" bereits zum zweiten Mal Opfer von Brandstiftung

In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr in den Lene-Voigt-Park ausrücken: Bereits zum zweiten Mal stand "Lenes Tauscho" in Vollbrand.

Von Anna Gumbert

Titelfoto: Anna Gumbert