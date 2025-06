Zufallsfund bei Razzien: Polizei entdeckt Waffen, Drogen und geklaute Fahrräder in Leipzig

Leipzig/Delitzsch - Großrazzia am Mittwoch in Leipzig und Delitzsch! Um die 50 Beamte der Bundespolizei durchsuchen seit den Morgenstunden insgesamt vier Objekte in Leipzig und Delitzsch. In einer Wohnung an der Comeniusstraße im Osten der Messestadt wurden die Einsatzkräfte gleich mehrfach fündig.