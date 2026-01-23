Parolen und Schmierereien in Straßenbahn: Pöbelnder Fahrgast ruft Polizei auf den Plan

Leipzig - Auf solche Fahrgäste kann man sicher gut verzichten: Ein Mann hat sich in der Nacht auf Freitag in einer Leipziger Straßenbahn von seiner unangenehmen Seite gezeigt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn.

Ein 38 Jahre alter Mann hat sich in einer Leipziger Straßenbahn wie die Axt im Walde benommen. © Jan Woitas/dpa

Nicht nur soll der 38-Jährige mit einem gelben Lackstift großflächig Schriftzüge an die Scheiben einer Tram der Linie 16 geschmiert und Lebensmittel verteilt haben.

Laut einer Polizeisprecherin habe er außerdem den Bahnfahrer belästigt, indem er ihm gegenüber einen verfassungsfeindlichen Gruß äußerte sowie zeigte.

Gegen 1.15 Uhr stellten alarmierte Polizeibeamte den Mann schließlich im Bereich der Kochstraße in Connewitz.

"Ein mit ihm durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis und ein Alkoholvortest schlug mit dem Wert von ein Promille an", so die Sprecherin weiter.