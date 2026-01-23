Parolen und Schmierereien in Straßenbahn: Pöbelnder Fahrgast ruft Polizei auf den Plan
Leipzig - Auf solche Fahrgäste kann man sicher gut verzichten: Ein Mann hat sich in der Nacht auf Freitag in einer Leipziger Straßenbahn von seiner unangenehmen Seite gezeigt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn.
Nicht nur soll der 38-Jährige mit einem gelben Lackstift großflächig Schriftzüge an die Scheiben einer Tram der Linie 16 geschmiert und Lebensmittel verteilt haben.
Laut einer Polizeisprecherin habe er außerdem den Bahnfahrer belästigt, indem er ihm gegenüber einen verfassungsfeindlichen Gruß äußerte sowie zeigte.
Gegen 1.15 Uhr stellten alarmierte Polizeibeamte den Mann schließlich im Bereich der Kochstraße in Connewitz.
"Ein mit ihm durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis und ein Alkoholvortest schlug mit dem Wert von ein Promille an", so die Sprecherin weiter.
Der 38-Jährige sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegenüber.
