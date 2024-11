Personal muss flüchten: Kripo fahndet nach bewaffnetem Tankstellen-Räuber

Am Sonntagabend überfiel der unbekannte Täter die bft Tankstelle in Paunsdorf. © Ralf Seegers

Wie Polizeisprecherin Berit Wünscher berichtete, spielte sich der Überfall am Sonntagabend in der bft Tankstelle in der Riesaer Straße in Paunsdorf ab.

Demnach betrat der Täter gegen 21.45 Uhr das Gebäude und bedrohte die beiden Mitarbeiterinnen (39 und 47 Jahre alt) mit Pfefferspray und einem "spitzen Gegenstand".

Nachdem die zwei Frauen - beide glücklicherweise unverletzt - in den Personalbereich geflohen waren, bediente sich der Mann an der Kasse und schnappte sich daraus mehrere Hundert Euro. Dann machte er sich aus dem Staub.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: