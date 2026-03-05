Pyro-Kracher Chemie Leipzig gegen CFC: Zahlreiche Fans erleiden Verbrennungen

Leipzig - Die Stimmung war aufgeladen beim 2:1-Sieg der BSG Chemie Leipzig gegen den Chemnitzer FC - und so wurde nicht wenig Pyrotechnik während der Regionalliga-Partie am Mittwochabend abgebrannt. Das Ergebnis: 16 verletzte Fans.

Brennen nicht nur im Herzen, sondern auch Pyrotechnik im Fanblock ab: die Anhänger der BSG. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Bereits während der ersten Halbzeit wurde in beiden Fanlagern nicht gegeizt beim Abbrennen von Bengalos und Co., gleich zu Beginn zündelten zahlreiche Anhänger im ganzen Alfred-Kunze-Sportpark.

"Zudem vermummten sich zahlreiche Personen während des Abbrennens der Pyrotechnik", berichtete Polizeisprecher Tom Erik Richter am Donnerstag.

Im Laufe des Spiels stellten sich insgesamt schließlich 16 Personen beim Rettungsdienst vor, die Verbrennungen erlitten hatten. Sie wurden medizinisch behandelt.

Ob die Verletzten selbst gezündelt haben oder von Pyrotechnik anderer getroffen worden sind, wurde nicht bekannt.