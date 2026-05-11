Polizei schnappt junge Automaten-Sprenger auf frischer Tat

Coswig - In der Nacht auf Samstag ist es einer Polizeistreife in Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg gelungen, zwei Automatensprenger dingfest zu machen.

Im Auto der beiden jungen Männer fand die Polizei Sprengmittel und Bargeld. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion aus Dessau-Roßlau hatten Polizisten am vergangenen Wochenende in der Nacht auf Samstag gegen 1.20 Uhr eine Explosion im Bereich des Bahnhofes Coswig (Anhalt) wahrgenommen.

Die Beamten konnten gerade noch beobachten, wie sich zwei verdächtige Personen in einem Auto vom Ort des Geschehens entfernten.

"Das betreffende Fahrzeug konnte kurze Zeit später durch Polizeikräfte angehalten und die darin befindlichen Personen vorläufig festgenommen werden", sagte Polizeisprecherin Laura Feix. "Es handelte sich dabei um einen 21-Jährigen und einen 23-Jährigen."

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten dann Bargeld und weitere Sprengmittel.