Bedroht und angegriffen: Männer von Teenager in Grünau ausgeraubt
Leipzig - In der Nacht auf Samstag wurden im Leipziger Stadtteil Grünau zwei Männer von einem Unbekannten ausgeraubt.
Wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, war es gegen 1.20 Uhr an der Kreuzung der Lützner Straße und Am kleinen Feld zu dem Vorfall gekommen.
Demnach seien die beiden Männer im Alter von 19 und 22 Jahren von dem unbekannten Täter angesprochen worden, der anschließend unter "Vorhalten eines gefährlichen Gegenstandes" die Wertsachen der beiden verlangte.
"Zudem wurden beide durch den unbekannten Täter körperlich angegriffen, jedoch nicht verletzt", schilderte Sprecher Tom Erik Richter.
Nachdem die Betroffenen ihre Sachen übergeben hatten, machte sich der Täter mit Diebesgut im niedrigen zweistelligen Wert aus dem Staub.
Um den Unbekannten ausfindig machen zu können, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
- circa 16 oder 17 Jahre alt
- etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß
- dunkle, gelockte Haare
- Bekleidung: dunkle, aufgeplusterte Winterjacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe
Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0341/96646666 bei der Polizei zu melden.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier