Bedroht und angegriffen: Männer von Teenager in Grünau ausgeraubt

Leipzig - In der Nacht auf Samstag wurden im Leipziger Stadtteil Grünau zwei Männer von einem Unbekannten ausgeraubt.

An der Kreuzung Lützner Straße und Am kleinen Feld waren die Männer von dem Unbekannten angesprochen worden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, war es gegen 1.20 Uhr an der Kreuzung der Lützner Straße und Am kleinen Feld zu dem Vorfall gekommen.

Demnach seien die beiden Männer im Alter von 19 und 22 Jahren von dem unbekannten Täter angesprochen worden, der anschließend unter "Vorhalten eines gefährlichen Gegenstandes" die Wertsachen der beiden verlangte.

"Zudem wurden beide durch den unbekannten Täter körperlich angegriffen, jedoch nicht verletzt", schilderte Sprecher Tom Erik Richter.

Nachdem die Betroffenen ihre Sachen übergeben hatten, machte sich der Täter mit Diebesgut im niedrigen zweistelligen Wert aus dem Staub.

Um den Unbekannten ausfindig machen zu können, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.