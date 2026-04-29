Nach Brandanschlag auf Stadtwerke-Autos: Das will das LKA jetzt von Euch wissen
Leipzig - Nachdem am frühen Dienstagmorgen vier Fahrzeuge der Stadtwerke Leipzig in Brand gesteckt wurden, sucht das Landeskriminalamt Sachsen jetzt nach wichtigen Zeugen.
In der Eichendorffstraße in Leipzig-Connewitz wurden gegen 4 Uhr vier Elektro-Fahrzeuge in Brand gesteckt. Auf der linken Plattform Indymedia tauchte kurz danach ein Bekennerschreiben auf.
Auch das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes schließt eine politisch motivierte Straftat derzeit nicht aus.
Am Mittwochvormittag wurde deswegen mitgeteilt, dass man im Zuge der weiteren Ermittlungen nun die Bevölkerung um Mithilfe bittet.
Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die in der Nacht des 28. April gegen 4 Uhr und in den Nächten davor verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.
Auch weitere relevante Feststellungen oder Hinweise, besonders auch auf sozialen Medien oder im Internet, können die Ermittlungen unterstützen.
Wer etwas weiß, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Sachsen unter der 0351-855 2055 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Tatverdachts der vorsätzlichen Brandstiftung eingeleitet.
Titelfoto: Silvio Bürger