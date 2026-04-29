Nach Brandanschlag auf Stadtwerke-Autos: Das will das LKA jetzt von Euch wissen

Leipzig - Nachdem am frühen Dienstagmorgen vier Fahrzeuge der Stadtwerke Leipzig in Brand gesteckt wurden , sucht das Landeskriminalamt Sachsen jetzt nach wichtigen Zeugen.

Laut dem Bekennerschreiben wurden die Fahrzeuge mit Grillanzünder in Brand gesteckt. © Silvio Bürger

In der Eichendorffstraße in Leipzig-Connewitz wurden gegen 4 Uhr vier Elektro-Fahrzeuge in Brand gesteckt. Auf der linken Plattform Indymedia tauchte kurz danach ein Bekennerschreiben auf.

Auch das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes schließt eine politisch motivierte Straftat derzeit nicht aus.

Am Mittwochvormittag wurde deswegen mitgeteilt, dass man im Zuge der weiteren Ermittlungen nun die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die in der Nacht des 28. April gegen 4 Uhr und in den Nächten davor verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Auch weitere relevante Feststellungen oder Hinweise, besonders auch auf sozialen Medien oder im Internet, können die Ermittlungen unterstützen.