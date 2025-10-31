Polizei schnappt Angreifer nach versuchter Tötung in Leipziger Waschsalon

Leipzig/Cottbus - Nach dem eine Frau am vergangenen Freitag von einem Unbekannten in einem Waschsalon im Leipziger Stadtteil Connewitz angegriffen und lebensgefährlich verletzt wurde, gelang es der Polizei nun, einen Tatverdächtigen zu stellen.

Im Inneren dieses Waschsalons wurde die Frau (42) attackiert. © TAG24/Annika Rank

Erst am Donnerstag hatten die Ermittler Fotos und Videos des Gesuchten veröffentlicht und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag nun mitteilte, konnte der Gesuchte am heutigen Freitag durch die Bundespolizei Cottbus identifiziert und festgenommen werden.

Demnach handelt es sich bei ihm um einen 19 Jahre alten Algerier.

Am 24. Oktober hatte der Gesuchte eine 42-jährige Frau in einem Bus angesprochen und war ihr dann in einen Waschsalon gefolgt, wo er sie angriff und ihr schwere Verletzungen zufügte. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte daraufhin die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.