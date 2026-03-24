Polizei stellt betrunkenen Motorradfahrer - dann kracht plötzlich Auto in Streifenwagen
Zweenfurth - Im Landkreis Leipzig sorgte am Montagnachmittag ein betrunkener Motorradfahrer für Aufsehen.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Melanie Roeber erhielt die Behörde gegen 15 Uhr einen Hinweis über einen auf einem Borsdorfer Reiterhof umherfahrenden Motorradfahrer, welcher ohne Helm unterwegs war.
Als der Mann die Beamten erblickte, flüchtete er über einen Waldweg. Die eingesetzten Streifenbeamten ließen sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen, da sie in der Zwischenzeit die mutmaßliche Identität des 39-jährigen Deutschen herausgefunden hatten und so einfach vor seiner Wohnung auf ihn warten konnten.
Tatsächlich tauchte der Mann nur wenig später mit dem Motorrad an seiner Wohnanschrift auf. "Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,12 Promille", so die Sprecherin. "Außerdem besaß der 39-Jährige keine Fahrerlaubnis."
Es stellte sich auch heraus, dass die am Motorrad angebrachten Kennzeichen von einem Quad geklaut worden waren. Gegen den 39-Jährigen wird jetzt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Urkundenfälschung, Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtgesetz und eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.
Beim Einsatz: VW beschädigt wartenden Streifenwagen
Und als wäre das nicht schon Aufregung genug gewesen, mussten die Polizisten im Rahmen des Einsatzes auch noch einen Unfall aufnehmen: Während der Streifenwagen in einer Einfahrt auf der Beuchaer Straße auf den 39-Jährigen wartete, rauschte ein VW Touran heran und touchierte das geparkte Auto im Vorbeifahren.
Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5500 Euro. Gegen den 59-jährigen Fahrer wird nun ebenfalls ermittelt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa