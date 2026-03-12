 615

Polizeieinsatz am Goerdelerring: Flucht nach Ladendiebstahl eskaliert?

Die Leipziger Polizei war am Donnerstagmittag in der Innenstadt im Einsatz: Offenbar sind Ladendiebe zuvor auf frischer Tat ertappt worden.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Die Leipziger Polizei war am Donnerstagmittag mit einem größeren Aufgebot in der Innenstadt im Einsatz: Offenbar sind Ladendiebe zuvor auf frischer Tat ertappt worden.

Mehrere Polizeibeamte und -fahrzeuge waren am Goerdelerring im Einsatz, außerdem ein Rettungswagen.  © Silvio Bürger

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24 berichtete, seien zwei Personen nach einem Ladendiebstahl zur Haltestelle am Goerdelerring geflüchtet. Dort konnten sie von Beamten gestellt und festgehalten werden.

Die Polizei sei um 13.18 Uhr alarmiert worden. Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, sollen die Diebe im Textil-Discounter Primark an der Hainspitze ertappt worden sein.

Der Ladendetektiv habe die flüchtenden Personen verfolgt, wobei einer von ihnen diesem ins Gesicht geschlagen haben soll.

Das konnte die Polizei am frühen Nachmittag noch nicht bestätigen. Wie auf Bildern zu sehen ist, saß jedoch eine Person gefesselt am Boden.

Eine Person sitzt mit auf dem Rücken gefesselten Händen am Boden.  © Silvio Bürger
Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort, außerdem zahlreiche Beamte mit mehreren Einsatzfahrzeugen.

Eine Sperrung des Rings sei laut Engelmann nicht nötig gewesen, es kam aber zeitweise zu Behinderungen im Verkehr. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.

Titelfoto: Silvio Bürger

Mehr zum Thema Leipzig Crime: