Polizeieinsatz auf Eisenbahnstraße: Beamter von Mercedes auf der Flucht mitgeschleift

Die Polizei ist seit Dienstagmittag auf der Eisenbahnstraße in Leipzig im Einsatz. Ein Autofahrer wollte einer Kontrolle entgehen – ein Beamter wurde verletzt.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Die Polizei ist seit Dienstagmittag auf der Eisenbahnstraße in Leipzig im Einsatz. Zuvor wollte ein Autofahrer einer Kontrolle entgehen, wodurch ein Beamter von dessen Wagen mitgeschleift wurde.

Der 40-jährige Verkehrspolizist habe gegen 12.15 Uhr einen Mercedes wegen eines Verstoßes kontrollieren wollen, als das Unglück seinen Lauf nahm, berichtete Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf Nachfrage von TAG24.

Der unbekannte Fahrer trat jedoch aufs Gaspedal und flüchtete. Dabei wurde der Beamte von dem Fahrzeug mitgeschleift.

Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort laufen noch. Währenddessen musste die Eisenbahnstraße zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Hedwigstraße komplett gesperrt werden.

Von der Vollsperrung ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen: Tramlinie 1 fährt ab dem Goerdelerring mit Umleitung über Wilhelm-Liebknecht-Platz, Berliner Straße und Mockauer Straße. Schönefeld kann nicht bedient werden, stattdessen solle man die Buslinie 70 nutzen.

Linie 3 verkehrt zwischen Torgauer Platz und Hauptbahnhof in beiden Richtungen mit Umleitung über Wurzner Straße, Dresdner Straße, Kohlgartenstraße und Rosa-Luxemburg-Straße. Ähnlich wie Tram 8, die zwischen Torgauer Platz und Wintergartenstraße über Wurzner Straße, Kohlgartenstraße und Rosa-Luxemburg-Straße umgeleitet wird.

