Wasserwerfer, Landfriedensbruch und verletzter Beamter: Polizei-Bilanz nach Chaos-Derby

Leipzig - Fan-Ausschreitungen am Rande des 110. Leipzig-Derbys hielten am Sonntag die Einsatzkräfte der Polizei in Atem. Nach Abpfiff des 1:1-Remis der BSG Chemie Leipzig und Lok Leipzig kamen sogar Wasserwerfer zum Einsatz, um die Derby-Besucher in Schach zu halten.