Drei Rote Karten im Leipzig-Derby! Chemies 50-Sekunden-Tor reicht nicht gegen Lok

Nach einem Blitztreffer nach 50 Sekunden ist die BSG Chemie Leipzig am Sonntagnachmittag zu einem 1:1 gegen Erzrivale 1. FC Lokomotive Leipzig gekommen.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Kein Sieger im Derby! Nach einem Blitztreffer nach 50 Sekunden ist die BSG Chemie Leipzig am Sonntagnachmittag zu einem 1:1 (1:1) gegen Erzrivale 1. FC Lokomotive Leipzig gekommen. Der Punkt hilft keinem der Vereine weiter. Immerhin gab es aber keine Ausschreitungen auf den Rängen.

Deutlich vor dem Anpfiff rannten Anhänger beider Vereine auf den Rasen, wurden von Polizisten verfolgt. © Leipzig Livereport

Selbstverständlich große Unterstützung für die Chemiker. © EHL Media Vor 4999 Zuschauern (darunter 750 Lok-Fans) im Alfred-Kunze-Sportpark erzielte Timo Mauer schon in der 1. Minute das 1:0 für Chemie, Luca Sirch glich aus (1:1/30.). In der Nachspielzeit gab's drei Rote Karten. BSG-Trainer Miroslav Jagatic nahm nach dem 1:2 im Sachsenpokal beim VFC Plauen zwei Änderungen vor: Manuel Wajer und Florian Kirstein ersetzten Vin Kastull (Bank) und Florian Mäder (nicht im Kader). Keine Wechsel gab's hingegen bei Lok im Vergleich zum 2:0-Pokalerfolg gegen den FC Eilenburg Chemie, seit drei Ligaspielen ohne eigenen Treffer und mit nur einem Punkt in diesem Zeitraum, ging direkt per Blitztor in Führung: Mauer setzte sich an der Strafraumgrenze gegen Zak Paulo Piplica durch, netzte ins lange Eck ein - 1:0 (1.). Regionalliga Aufstand der Kleinen: Drei Regionalliga-Klubs entwickeln sich zum Favoritenschreck! Eineinhalb Jahre lag der letzte Leutzscher Derbysieg zurück, am Sonntag sah es frühzeitig nach einem Ende dieser Statistik aus. Allerdings wurden die Probstheidaer von Minute zu Minute dominanter, näherten sich Benjamin Bellots Kasten an.

Auch die Lok-Anhänger waren natürlich zur Stelle. © EHL Media

Timo Mauer (M., #9) traf schon nach 50 Sekunden. © Leipzig Livereport

Chemie gegen Lok Leipzig: Osman Atilgans 1:1 zählt nicht, Luca Sirchs Ausgleich schon

Vor ihrem Fanblock konnte Lok das 1:1 feiern. © Leipzig Livereport Der wieder einmal auffällige Sirch war in der 11. Minute in eine Handgreiflichkeit verwickelt, nachdem er im Sechzehner sehr leicht gegen Paul Horschig zu Boden gegangen war. Für die Kombi aus Schwalbe und Stoßen sah Loks Topscorer Gelb. Zwischenzeitlich mit sechs Punkten Rückstand auf den Erzrivalen hatten die Blau-Gelben immer wieder gute Angriffsaktionen und trafen sogar nach einer Viertelstunde zum vermeintlichen 1:1, doch Osman Atilgan stand nach Sirchs Querpass im Abseits (15.). Der Ball ging aber in der Folge noch einmal über die Linie und diesmal zählte der Treffer: Lukas Wilton mit einem hohen Anspiel in die Spitze, wo Sirch auf halbrechter Position dem schlecht postierten Horschig entwischte und am Ende flach neben Bellot einschob - 1:1 (30.). Regionalliga Derby Chemie gegen Lok: Platzsturm schon 90 Minuten vor Anpfiff Durch äußerst körperlich geführte Zweikämpfe auf dem Rasen heizten die Kontrahenten auch beide Fanlager immer wieder an, die ihre Mannschaften ohne große Zwischenfälle friedlich unterstützten.

Kämpferisch gingen beide Teams all in. © EHL Media

Provokationen untereinander durften natürlich nicht fehlen. Julian Weigel (oben) sah später noch Frust-Rot. © imago/Beautiful Sports

Julian Weigel, Timo Mauer und Tomislav Piplica holen sich späte Rote Karte