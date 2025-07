Drogen bei Razzien gefunden: Polizei macht zwei Leipziger Bars dicht!

Leipzig - Am Montag nahm die Leipziger Kripo bei einer Razzia zwei Bars ins Visier - und wurde fündig.

Alles in Kürze

Am Montag fand im Leipziger Osten eine mehrstündige Razzia statt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter mitteilte, rückten die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr in die Eisenbahnstraße und Wurzner Straße an. Neben dem Gewerbeamt waren auch das LKA und die Diensthundestaffel an der Razzia beteiligt.

Während des achtstündigen Einsatzes stellten die Beamten in den Bars jeweils fast 30 Portionseinheiten Crystal Meth und Marihuana sowie Heroin und Kokain sicher. Diese waren vor Ort zum Verkauf angeboten worden.

Darüber hinaus wurden über tausend Euro Bargeld, verschreibungspflichtige Medikamente und Handys gefunden. Letztere waren sowohl in den Geschäfts- als auch Nebenräumen der beiden Gebäude versteckt gewesen.

Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich jetzt auf vier Tatverdächtige (24, 28, 29 und 47, alle männlich und syrisch).