Razzia in Leipziger Späti - Jetzt muss er schließen!

Leipzig - Normalerweise kann man dort Zigaretten, Getränke und Snacks kaufen, doch in einem Späti im Leipziger Osten fand die Polizei bei Durchsuchungen einiges anderes. Der Laden musste nun schließen, gegen den Inhaber wird ermittelt.

Laut Polizeisprecherin Sandra Freitag wurden die Durchsuchungsmaßnahmen bereits am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr durchgesetzt, die Beamten der Kripo rückten samt Bereitschaftspolizei und einem Spürhund bei dem Späti in der Zweinaundorfer Straße im Stadtteil Anger-Crottendorf an.

Und die wurden fündig: Knapp 50 Gramm Heroin, circa 100 Gramm Marihuana und knapp über zehn Gramm Methamphetamin befanden sich in dem Laden - "allesamt in fertigen Konsumeinheiten verpackt" -, außerdem mehr als 230 verschreibungspflichtige Tabletten.

Zuvor habe bereits seit Längerem der Verdacht bestanden, dass in dem Späti mit Drogen gedealt wird. Der Verkäufer, ein 49-jähriger Iraker, sei der Polizei wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz einschlägig bekannt gewesen.

Das Gewerbeamt untersagte dem Mann die Ausübung seines Gewerbes und versiegelte das Geschäft.