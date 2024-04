Schon wieder Handtaschen-Raub in Leipzig-Grünau: 45-Jährige verletzt, 17-Jährige festgenommen

Leipzig - Bei einem erneuten Handtaschen-Raub im Leipziger Ortsteil Grünau-Mitte am Mittwochabend ist eine 45 Jahre alte Frau verletzt worden - die Polizei ermittelte fünf jugendliche Angreifer und nahm eine 17-Jährige fest.

Laut Polizei konnten Beamte am Donnerstag drei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren und einen Jungen im Alter von 16 Jahren als Angreifer ermitteln - eine der beiden 17-Jährigen sei vorläufige festgenommen und ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht worden.

Die Jugendlichen seien schließlich mit der Beute geflohen - neben persönlichen Dingen sei in der Handtasche ein mittlerer zweistelliger Betrag Bargeld gewesen. Der Stehlschaden werde auf 300 Euro geschätzt.

Demnach war die 45-Jährige auf dem Nachhauseweg vom Kino, als sie am Allee-Center von einem Quartett nach der Uhrzeit gefragt wurde. "Gerade, als sie die Auskunft erteilten wollte, rissen die Jugendlichen an ihrer Handtasche", hieß es weiter.

Wie die zuständige Behörde am Freitag mitteilte, kam es gegen 22.50 Uhr auf der Stuttgarter Allee zu der Tat.

In dem Fall werde wegen Raubes ermittelt - erst am Montagabend war es in Grünau-Mitte ebenfalls zu einem Handtaschen-Raub gekommen, bei dem eine 75-Jährige verletzt wurde und zwei Mädchen gesucht werden.