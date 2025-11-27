Bedrohungslage in Leipzig: Bereich vor Synagoge abgesperrt
Leipzig - Eine Bedrohungslage hat die Leipziger Polizei am Donnerstagnachmittag beschäftigt.
Im Durchgang eines Geschäftsgebäudes an der Keilstraße wurde gegen 14 Uhr eine Einkaufstasche gefunden, worauf dieser Bereich abgesperrt wurde.
Im Inneren hätten sich allerdings lediglich Kleidungsstücke befunden, sagte Polizeisprecher Moritz Peters zu TAG24.
Der Einsatzort befindet sich gegenüber der orthodoxen "Brodyer Synagoge", die zur israelitischen Gemeinde gehört und recht unscheinbar hinter der Fassade eines Mehrfamilienhauses liegt.
Der "unkonkreten Bedrohungslage" sei "keine Ernsthaftigkeit" zugemessen worden, weshalb die Maßnahmen rund zwei Stunden später wieder heruntergefahren werden konnten.
"Wir ermitteln wegen Vortäuschens einer Straftat", so Polizeisprecher Moritz Peters.
Titelfoto: Silvio Bürger