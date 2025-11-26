 964

Mysteriöses Päckchen an Leipziger Superblitzer ruft LKA auf den Plan

Ein Superblitzer sorgte am Dienstag im Leipziger Westen für Aufregung: Unbekannte hatten an der Scheibe des Geräts einen verdächtigen Gegenstand angebracht.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Ein Superblitzer hat am Dienstagvormittag im Westen von Leipzig für Aufregung gesorgt: Unbekannte hatten an der Scheibe des Geräts einen verdächtigen Gegenstand angebracht. Das rief sogar Spezialisten vom Landeskriminalamt auf den Plan.

Das Päckchen war an der Scheibe eines solchen Blitzers angebracht und musste gründlich untersucht werden. (Archivbild)
Die Polizei hat gegen 9.25 Uhr von dem verdächtigen Päckchen an dem Enforcement Trailer erfahren, der in der Groitzscher Straße in Neulindenau stand.

Beim Verladen des Blitzers sei das mit Klebeband mehrfach umwickelte Paket zu Boden gefallen und dort zunächst liegen geblieben, wie Polizeisprecherin Sandra Freitag ausführte.

Aufgrund des Verdachts, dass es sich um eine unkonventionelle Brand- oder Sprengvorrichtung (USBV) handeln könnte, wurden die Spezialisten der USBV-Gruppe des LKA Sachsen hinzugezogen.

"Die Kräfte schätzten den Inhalt als pyrotechnische Substanz ein und vernichteten den Inhalt des Päckchens durch Abbrennen fachgerecht vor Ort", so Freitag weiter.

Die Verpackung hingegen sei als Beweismittel sichergestellt worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

