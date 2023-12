Seit Oktober wurde nach ihm gefahndet: 33-Jähriger nach Eisenbahnstraßen-Überfall in U-Haft

Am Montag konnte ein seit Oktober gesuchter Tatverdächtiger (33) festgenommen werden. © Leipzig Livereport

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag hatte sich die Tat am 1. Oktober gegen 6 Uhr morgens abgespielt: Mehrere Männer hatten auf den 33-Jährigen eingeschlagen und -getreten, dann hatten sie ihm seine Wertgegenstände entrissen und waren geflüchtet.

Die Verletzungen des Mannes mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Jetzt gab es einen Ermittlungsdurchbruch, wie die Polizei bekannt gab: Im Rahmen der Fahndung, die nach der Tat veröffentlicht worden war, konnte nun ein 33-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Am Montag konnte er am Rabet in der Eisenbahnstraße wegen des dringenden Tatverdachts in Gewahrsam genommen werden. Inzwischen befindet er sich in Untersuchungshaft.