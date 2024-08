Mehrere Raubdelikte in Leipzig: Jugendliche schlagen Mann krankenhausreif

Leipzig - In der Nacht zu Donnerstag ist ein Mann auf dem Hildebrandplatz im Leipziger Stadtteil Connewitz von drei Jugendlichen angegriffen worden. Auch in Gohlis wurde ein Mann 24 Stunden später Opfer eines Raubdelikts.

Nach einem Raub auf dem Hildebrandplatz musste ein Mann stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. (Archivbild) © Stadt Leipzig

Gegen 2.30 Uhr am Donnerstagmorgen schlug einer der Jugendlichen dem Mann (45) aus dem Nichts sein Handy aus den Händen. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, war der Angreifer in Begleitung zwei weiterer Personen in seinem Alter.

Weiterhin bekam der 45-Jährige einen Schlag auf den Kopf.

"Ihm wurden seine persönlichen Sachen weggenommen und die unbekannten Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Bornaische Straße und Zwenkauer Straße", erklärte Polizeisprecherin Sandra Freitag.

Aufgrund seiner Verletzungen musste der Mann zur stationären Versorgung in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Stehlschaden belaufe sich zudem auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Die Polizei sucht nun nach Personen, die Hinweise zum Tathergang und den Tätern geben können.