Sie stiegen nachts in ein Hotelzimmer ein: Dreiste Autodiebe in anderem Bundesland geschnappt

Leipzig - Zwei Leipziger Autodiebe wurden am Samstag von der Polizei in einem anderen Bundesland geschnappt.

Die Polizei schnappte die Diebe in Bayern. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Paul Engelmann verschafften sich die beiden Täter (23, französisch und 28, österreichisch) in der Nacht auf Samstag über eine offenstehende Balkontür Zutritt zu einem Hotelzimmer in der Sternwartenstraße.

Neben einer Geldkassette mit circa 20 Euro und einem Schlüsselbund ließen sie aus dem Raum auch zwei Fahrzeugschlüssel mitgehen.

Da der dazugehörige Toyota Yaris in der Nähe des Hotels abgestellt war, konnten sie ihn schnell ausfindig machen und sich in ihm aus dem Staub machen. Als der 66-jährige Besitzer den Diebstahl bemerkte, verständigte er sofort die Polizei, um seinen Wagen zur Fahndung auszuschreiben.

Glücklicherweise entdeckte die bayerische Polizei bereits rund drei Stunden später den Toyota auf der A9 nahe Hof und stoppte ihn auf dem Rasthof Himmelkron.