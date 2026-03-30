Sie verfolgten ihn bis nach Hause: Rollstuhlfahrer in Leipzig bedroht und ausgeraubt

Leipzig - Die Polizei der Messestadt bittet um Hinweise zu einem Raubdelikt. Das Opfer: ein 70-jähriger Rollstuhlfahrer aus Grünau.

Ein Rollstuhlfahrer ist in Leipzig Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nun ermittelt die Polizei in dem Fall. (Symbolbild) © mheim301165/123RF

Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Freitag. Wie Polizeisprecher Paul Engelmann am Montag mitteilte, befand sich der Senior gerade auf dem Heimweg, als er gegen 15 Uhr von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde.

Das Duo soll den 70-Jährigen bis an seine Wohnanschrift in der Stuttgarter Allee verfolgt haben, dort sogar noch mit ihm in den Fahrstuhl gestiegen sein. Dann kam es zu der Tat: "Hier wurde der Mann von einem der unbekannten Täter körperlich angegriffen und mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht", so der Polizeisprecher.

Die Täter entwendeten währenddessen das Portemonnaie ihres Opfers. Anschließend machten sie sich unerkannt davon.

Der 70-Jährige wurde bei der Attacke nicht verletzt. Die Höhe des Stehlschadens ist derzeit noch unklar.