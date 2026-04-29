So viele Straftaten! 40-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle

Leipzig - Aufregung am Dienstagabend auf der Merseburger Straße in Leipzig : Der 40-jährige Fahrer eines 5er BMWs wurde gegen 17.35 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Die Polizei konnte den flüchtenden Mann stellen. (Symbolbild) © Andreas Gora/dpa, Daniel Karmann/dpa

Als er den Vorgang bemerkte, versuchte er zu fliehen und krachte dabei fast auf einen ihm entgegenkommenden Funkstreifenwagen.

Der Einsatzwagen musste ausweichen, stieß dabei gegen einen Bordstein, wie die Beamten in einer Pressemeldung berichten. Dadurch entstand am Streifenwagen Sachschaden in Höhe von geschätzt 2000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Der Fahrer versuchte daraufhin, sich zu Fuß vom Ort des Geschehens zu entfernen. Er konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden.

Die Gründe für seine Flucht konnten schnell aufgedeckt werden.



Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und war bereits zur Festnahme ausgeschrieben.

Am Fahrzeug hatte er zudem nicht die zugehörigen Kennzeichen angebracht, führte außerdem ein Tütchen mit einer weiß-kristallinen Substanz bei sich. Auch ein Notebook wurde bei ihm gefunden, das einem Diebstahl zugeordnet werden konnte.