19-Jähriger auf Anklagebank: Wollte er Frau in Leipziger Waschsalon mit Glasscherbe umbringen?

Leipzig - Ende Oktober vergangenen Jahres wurde eine 42-Jährige in einem Waschsalon im Leipziger Stadtteil Connewitz v on einem jungen Mann mit einer Glasscherbe angegriffen . Am heutigen Montag begann der Prozess vor dem Landgericht gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen.

Dieser Connewitzer SB-Waschsalon wurde am 24. Oktober 2025 zum Schauplatz eines Verbrechens. (Archiv) © TAG24/Annika Rank

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Algerier versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor.

Da der Angeklagte unter Schizophrenie leiden soll, gilt er momentan als eingeschränkt schuldfähig. Die Öffentlichkeit wurde daher auf Antrag der Verteidigung vom Prozess ausgeschlossen.

Laut Anklage war Karla B. (42)* am 24. Oktober 2025 in Markkleeberg in die Buslinie 70 gestiegen und mit ihren beiden mit Klamotten gefüllten Taschen an der Haltestelle Mathildenstraße ausgestiegen, um den Waschsalon in der Wolfgang-Heinze-Straße 11 aufzusuchen.



Bereits im Bus soll sie der Tatverdächtige angesprochen haben, der ebenfalls an der Mathildenstraße ausstieg und ihr folgte. B. habe ihm mehrfach versucht klarzumachen, dass er sie in Ruhe lassen solle.

Als die 42-Jährige später zum Salon zurückkehrte, um ihre Wäsche abzuholen, soll sie der Angeklagte im Eingangsbereich des Salons unvermittelt attackiert und ihr mit einer großen Glasscherbe mehrere Schnittverletzungen im Hals- und Kopfbereich zugefügt haben. Erst als ein Zeuge eingriff, ließ der Täter ab und floh.