Spätis, Bars und Pflegeheime im Visier: Leipziger Einbrecher halten Polizei auf Trab

Leipzig - Die Leipziger Polizei hat alle Hände voll zu tun: In den vergangenen Tagen ereigneten sich mehrere Einbrüche im Stadtgebiet.

Die Polizei musste sich in den vergangenen Tagen mit vielen Einbrüchen beschäftigen. (Symbolbild) © 123RF/rochu2008

Nach Angaben von Polizeisprecherin Therese Leverenz mussten die Beamten im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen drei Mal ausrücken, um Einbrüche aufzuklären.

So verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und gelangten durch das Aufbrechen der Hintertür in einen Connewitzer Späti. Die Tat spielte sich vermutlich zwischen 23.30 Uhr und 9.30 Uhr morgens ab.

Nachdem sie die Räume durchsucht und Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von Tausenden Euro entwendet hatten, machten sie sich aus dem Staub. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

In derselben Nacht brachen Einbrecher zudem die Zugangstür einer Bar in Gohlis-Süd auf und knackten dort zwei Spielautomaten. Zudem klauten sie Tausende Euro Bargeld.

"Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 22.000 Euro beziffert", so Leverenz. Die Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.